Политик: СБУ и ГУР имеют прямое отношение к мошенническим колл-центрам Политик Олейник: СБУ и ГУР имеют прямое отношение к колл-центрам мошенников

Москва5 сен Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) напрямую имеют отношение к мошенническим колл-центрам. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Сегодня в ГУР и СБУ созданы подразделения, которые занимаются преступным бизнесом – крышеванием. Когда аппетит пришел во время этой преступной работы, они посмотрели, а есть ведь еще и граждане Евросоюза! И тогда они развернули свою деятельность в ту сторону заявил он

Эксперт Юрий Кот отмечает, что для аферистов колл-центры являются неиссякаемым источником прибыли.

Вложения минимальные, результат - максимальный. Главная задача - найти как можно больше беспринципных подлецов, которые готовы грабить слабых людей объяснил он

Бывший оперативник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов отмечает, что в этой сфере замешаны большие деньги, потому неудивительно, что между "крышами" могут происходить стычки.

Это очень лакомый кусок, там крутятся очень большие деньги. Крышуют непосредственно это все силовики. И их разборки продолжаются сказал он

В начале сентября стало известно о вооруженном конфликте между группами СБУ и ГУР. Зеленский после инцидента уволил начальника департамента СБУ и потребовал от спецслужб провести расследование.