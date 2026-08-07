Что грозит сотрудникам криптообменников, связанных с Украиной Юрист рассказал, что грозит сотрудникам криптообменников, связанных с Украиной

Москва7 авг Вести.Юрист Денис Маясов в интервью ИС "Вести" рассказал, что грозит задержанным сотрудникам нелегальных криптообменников, которые использовались мошенническими колл-центрами на Украине.

В Москве накрыли банду, переводившую средства мошенников за рубеж. Задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников. Через эти пункты украинские колл-центры выводили за рубеж деньги, похищенные у россиян. Спецоперация ФСБ и МВД прошла в бизнес-центре "Москва-Сити".

По словам юриста, когда обменник использует денежные средства для вывода за рубеж либо используется украинскими колл-центрами – эта история подпадает под действующее законодательство и влечет уголовное преследование.

Безусловно, во всем будет разбираться следствие и суд. Если обменник преследует интересы легализации денежных средств преступным путем либо обслуживает мошеннические колл-центры на Украине, это история не о крипте, а об уголовно-правовых последствиях сказал Денис Маясов

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Следственными органами возбуждены уголовные дела. Сотрудникам криптообменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении.

Для работы в криптообменниках дистанционно привлекали молодых людей, не имеющих достаточной финансовой грамотности и стремящихся к легкому заработку. Некоторым из задержанных – всего 18 лет.