Москва7 авг Вести.Задержанные работники нелегальных криптообменников в "Москва-Сити" рассказали о деталях своей работы, в том числе описали схему обмена средств и приходивших к ним клиентов. Кадры допроса распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам работника одного из криптообменников, в роли клиентов выступали люди от 18 до 70 лет.

Клиент отдает деньги, кассир их пересчитывает, скидывает сумму руководству. Они высылают курс и конечную сумму после расчета в USDT. Клиенту в течение 15-20 минут на криптокошелек поступают эти средства рассказал один из задержанных

В одном из пунктов в среднем обменивали порядка 30 млн рублей в день. При этом в другом криптообменнике денежный оборот в день мог достигать 2 млн долларов.

К нам поднимался клиент, мы его идентифицировали, обслуживали, принимали у него краденые средства. Затем несли данные средства в другие обменники и отправляли эти деньги в криптовалюте на указанный адрес заявил другой задержанный

В пятницу ФСБ России сообщала, что задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в "Москва-Сити" за содействие украинским мошенникам.