Москва7 авг Вести.Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержаний и допросов фигурантов дела о работе незарегистрированных криптообменников в бизнес-центре "Москва-Сити", где, по версии следствия, легализовывались средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками.

На опубликованных кадрах задержанные рассказывают о работе обменных пунктов. Один из них утверждает, что в его обязанности входили встреча клиентов, прием наличных, пересчет денег и оформление документов. По его словам, среди клиентов были люди, ставшие жертвами мошенников.

Другие фигуранты заявили, что после приема денежных средств они конвертировались в криптовалюту и переводились на указанные адреса криптокошельков. Один из задержанных сообщил, что ежедневный объем операций мог достигать десятков миллионов рублей.

Также на видео показан один из задержанных, который рассказал, что действовал по указаниям лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. По его словам, ему сообщили о необходимости "аннулировать доверенность" и убедили выполнять дальнейшие инструкции. В ходе допроса он признал вину и заявил, что впоследствии понял, что указания поступали от украинских мошенников.

В пятницу ФСБ сообщила о пресечении деятельности девяти каналов вывода денежных средств с использованием криптовалюты и задержании более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников. Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.