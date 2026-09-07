Москва7 сен Вести.Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Он уточнил, что решение является политическим написал Кравченко

Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.

Позднее Кравченко опроверг причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров после операции НАБУ "Карфаген".