Москва7 сенВести.Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Он уточнил, что решение является политическимнаписал Кравченко
Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.
Позднее Кравченко опроверг причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров после операции НАБУ "Карфаген".