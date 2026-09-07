Москва7 сенВести.С 1 августа на Украине якобы закрылись все мошеннические колл-центры. Сообщается, что это произошло после обысков, проведенных сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов. Такие данные опубликовали украинские СМИ со ссылкой на бывших сотрудников мошеннических организаций.
СБУ ранее сообщила, что в стране функционировали не менее двух тысяч мошеннических колл-центров. В августе обыски прошли более чем в полутысяче офисов подобных организаций. 28 человек стали подозреваемыми в совершении уголовных преступлений.
Было понимание, что нужно закрываться, потому что обыски массово проводились в других мошеннических колл-центрах. И это все сразу понялицитирует одно из изданий слова некого Степана из колл-центра
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) анонсировало проведение в стране спецоперации "Карфаген", направленной на борьбу с преступной группой, крышевавшей украинские мошеннические колл-центры и отмывавшей деньги. 4 сентября НАБУ обнародовало материалы уголовного расследования деятельности преступников, включая записи прослушки.
В большинстве колл-центров были занятые молодые украинцы в возрасте до 25 лет, привлеченные высоким уровнем зарплат – от 85 до 225 тысяч рублей. В каждом крупном мошенническом колл-центре было занято до трех сотен человек. В общей сложности в криминальный бизнес было вовлечено до 60 тысяч человек. Украинские мошеннические колл-центры по доходности превосходили наркоторговлю, ежемесячно принося своим организаторам прибыль до 3 миллиардов долларов (255 миллиардов рублей), отметили в Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров.