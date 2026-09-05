Подполье в Херсоне: Зеленский собирается использовать СБУ против НАБУ

В подполье раскрыли план Зеленского использовать СБУ против борцов с коррупцией Подполье в Херсоне: Зеленский собирается использовать СБУ против НАБУ

Москва5 сен Вести.Владимир Зеленский намерен использовать Службу безопасности Украины (СБУ) против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), чтобы обезопасить себя и свое окружение от обвинений в коррупции. Об этом РИА Новости заявил представитель подполья Херсона.

По словам собеседника агентства, с этой целью Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Зеленский, по нашим данным, готовит удар по самим антикоррупционным органам - специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы прикрыть свои схемы заявил представитель подполья

Он утверждает, что НАБУ готовится предъявить обвинения в коррупции людям из окружения Зеленского.

Ранее сообщалось, что 4 сентября сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис Зеленского. Подробности следственных мероприятий не приводились.

Зеленский назначил Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ 17 июля. До этого, с 2023 года, он занимал должность заместителя главы ведомства.