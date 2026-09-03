НАБУ намерено предъявить обвинения Арахамии и Ермаку Подполье: НАБУ намерено предъявить обвинения Арахамии и Ермаку

Москва3 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в антифашистском подполье подконтрольного ВСУ Херсона.

Уточняется, что обвинения связаны с коррупционным скандалом.

НАБУ готовится предъявить обвинения главе фракции "Слуга народа" Арахамии и экс-главе офиса президента Андрею Ермаку, которому уже вменяют легализацию более 10 миллионов долларов отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что суммы залогов в рамках уголовных дел на Украине против коррупционеров из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского превысили 13 млн долларов.