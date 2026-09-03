Москва3 сенВести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в антифашистском подполье подконтрольного ВСУ Херсона.
Уточняется, что обвинения связаны с коррупционным скандалом.
НАБУ готовится предъявить обвинения главе фракции "Слуга народа" Арахамии и экс-главе офиса президента Андрею Ермаку, которому уже вменяют легализацию более 10 миллионов долларовотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что суммы залогов в рамках уголовных дел на Украине против коррупционеров из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского превысили 13 млн долларов.