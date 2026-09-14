В Евросоюзе на фоне скандала с НАБУ напомнили Киеву о борьбе с коррупцией

Брюссель напомнил Киеву о борьбе с коррупцией на фоне скандала с НАБУ В Евросоюзе на фоне скандала с НАБУ напомнили Киеву о борьбе с коррупцией

Москва14 сен Вести.Европейская комиссия (ЕК) на фоне скандала вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса напомнила, что борьба с коррупцией продолжает быть важнейшим фактором успеха переговоров страны по вхождению в Евросоюз. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье.

Мы осведомлены о развитии этой ситуации, не можем это комментировать… Со своей стороны мы можем напомнить, что успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий членства в ЕС сказал Мерсье на брифинге в Брюсселе

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку и сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении​​​.

Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду представление на увольнение Кравченко. На рассмотрение в Раде его планируют вынести 15 сентября.