Москва14 сен Вести.Генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в его рамках запланирован ряд встреч в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины говорится в сообщении

При этом ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных сообщали, что Кравченко покинул страну в ночь на 14 сентября на служебном авто.

Формально Кравченко продолжает оставаться генпрокурором Украины, хотя и подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. Его прошение находится на рассмотрении парламента.

В то же время сегодня он заявил, что выписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу, а также порекомендовал ему и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко уйти в отставку. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Верховную Раду немедленно принять отставку Кравченко.