Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора Украины

Москва14 сен Вести.Владимир Зеленский своим указом отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Постановляю отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора сказано в опубликованном документе

Для принятия решения глава киевского режима воспользовался расширенными полномочиями, действующими в условиях военного положения.

Согласно украинскому законодательству, решение об отставке генпрокурора принимает Верховная рада. Голосование по вопросу увольнения Кравченко было запланировано на 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Кравченко покинул страну на фоне скандала. Перед этим он подал заявление об отставке.