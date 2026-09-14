Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Кравченко Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора Кравченко

Москва14 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины представление на увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Зеленский подал в ВР представление на увольнение генпрокурора Кравченко. Дата стоит сегодняшним числом пишет "УНИАН"

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада получила документ. По его словам, в ближайшие часы его рассмотрит профильный комитет, а завтра, 15 сентября, он будет вынесен на рассмотрение в сессионном зале парламента.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку. В ответ на это Зеленский попросил Раду безотлагательно уволить его с должности.