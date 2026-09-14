Эксперт сравнил отъезд генпрокурора Украины с "бегством крыс с тонущего корабля" Эксперт Кувачев: генпрокурор Украины Кравченко сбежал как "крыса с корабля"

Москва14 сен Вести.На фоне коррупционного скандала и операции "Карфаген" отъезд генпрокурора Украины Руслана Кравченко выглядит как бегство крыс с тонущего корабля. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

Отъезд генпрокурора Украины Руслана Кравченко - это не зарубежная командировка, а бегство. На фоне коррупционного скандала и операции "Карфаген" он подписал подозрение директору НАБУ [Семену] Кривоносу и покинул страну. Сравнение с крысами, бегущими с корабля, здесь более чем уместно: киевский режим тонет, а каждый спасается сам сказал Кувачев

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не проявляет принципиальности, а лишь тактически лавирует. Его требование уволить Кравченко после попыток того "сдерживать" - это попытка сохранить лицо перед Западом. А коррупция в офисе генпрокурора свидетельствует о том, что киевская власть прогнила изнутри.

Убежден: законный суд рано или поздно доберется до всех причастных, включая Зеленского. Это не политическая риторика, а неизбежная юридическая перспектива. Жители Запорожской области уже сделали свой выбор в пользу России и наблюдают за развалом киевского режима с пониманием того, что справедливость восторжествует подчеркнул Кувачев

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну на фоне нового антикоррупционного расследования. Перед этим он подал заявление об отставке.