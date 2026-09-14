Москва14 сен Вести.Запад начал демонтаж киевского режима под руководством Владимира Зеленского, именно в этом контексте следует рассматривать противостояние генпрокуратуры Украины с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул Украину на фоне нового антикоррупционного расследования. Он также заявил, что подготовил директору НАБУ Семену Кривоносу обвинение в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении, порекомендовав ему и главе САП Александру Клименко уйти в отставку.

Безусловно, ни НАБУ, ни САП никогда реально работающими инструментами для борьбы с коррупцией не были. Это инструмент внешнего контроля, это доказательство того, что Украина потеряла суверенитет. И то, что раскопал Кравченко, показывает на самом деле, что по команде западных хозяев - а мы знаем, какие спецслужбы конкретно курируют НАБУ и САП - были сфальсифицированы документы против членов команды Зеленского… Безусловно, на наших глазах разворачивается война прокуратуры и НАБУ, но надо смотреть шире. НАБУ и САП покровительствуют - и владеют ими - западные спецслужбы. Генпрокуратурой пока еще владеет Зеленский. Поэтому на самом деле это борьба западных покровителей против неэффективного Зеленского отметил Ярошенко

По словам эксперта, на Украине начался демонтаж режима Зеленского, у него нет шансов выстоять против своих западных хозяев.

Сейчас происходит, если смотреть глобально, демонтаж режима Зеленского. Но не потому, что Запад решил закончить войну против России - ни в коем случае. Они считают Зеленского неэффективным и они хотят на его место посадить другого - например, боевого генерала Залужного, который, на их взгляд, будет более эффективно воевать против России. Но для того, чтобы это случилось, надо окончательно выдавить Зеленского и его команду из власти. Надо его дискредитировать. Поэтому пошли даже на такие радикальные меры, как фальсификация документов. Зеленский сейчас наносит ответный удар, но, честно говоря, никаких шансов выстоять в противостоянии с западными хозяевами у него просто нет подчеркнул Ярошенко

Запад, по его мнению, хочет избавиться от Зеленского не ради блага Украины или прекращения войны.

Они это хотят сделать не для того, чтобы жизнь на Украине стала лучше, и не для того, чтобы прекратить коррупцию и разворовывание западных денег - ни в коем случае. Они просто хотят более эффективного и кровожадного русофоба на посту главы киевского режима. Они считают, что Зеленский свой политический потенциал - а сейчас на Украине никто не хочет за него умирать, мы видим примеры бусификации - исчерпал. Они просто хотят пересобрать с политической и идеологической точки зрения эту систему для того, чтобы продолжить войну… Этот проект, пока его, скажем так, исполнительным директором является Зеленский, по мнению Запада, является неэффективным. Деньги утекают, франшиза не работает, поэтому надо что делать? Правильно — менять исполнительного директора… Вот этим они сейчас занимаются сказал Ярошенко

По словам эксперта, генпрокурор Кравченко покинул Украину из опасений за свою безопасность, а Зеленский мог помочь ему сбежать из страны.

На Украине так принято, что могут выяснять политические отношения с помощью убийств… Поэтому Кравченко переживает за свою физическую безопасность, его могут как убить, так и посадить, потому что материалов против него тоже достаточно много. И по этой причине он сбежал… И, безусловно, Зеленский мог помочь генпрокурору сбежать с Украины по той причине, что генпрокурор по сути выполняет за Зеленского грязную работу. Именно он инициировал юридические нападки на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая ранее, напомним, очень серьезно взялась за Зеленского, и весной, мы помним, большие протесты были на эту тему. Конечно, сейчас Зеленский наносит ответный удар и наносит его руками Кравченко пояснил Ярошенко

Отстранение генпрокурора Украины Кравченко на фоне коррупционного скандала свидетельствует о хаосе в силовом блоке Украины и скором крахе главы киевского режима Зеленского, заявил ранее российский сенатор Александр Волошин. По мнению бывшего депутата украинской Верховной рады Олега Царева, Зеленский, отстранив от должности генпрокурора, пытается совершить кадровый размен ради удержания власти.