На Украине готовятся к отставке Зеленского Дудчак: на Украине ведется подготовка к отставке Зеленского

Москва27 авг Вести.Киевский режим приближается к расколу. Из-за коррупционных скандалов Владимир Зеленский теряет сторонников, а число его оппонентов растет. Тема выборов вновь стала актуальна, Запад требует внутриполитических изменений. Так политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости описывает ситуацию на Украине.

Он отметил, что на Украине идет подготовка к возможной отставке Зеленского.

Это, конечно, не значит, что слова бывшего министра обороны Федорова значительно повлияют на события, потому что он сам не самостоятельная личность. Он ретранслятор идей, которые исходят в первую очередь от американских партнеров. Просто проявляется противоречие, конкуренция среди западных центров влияния на Украину. Федоров как бы к одной группировке принадлежит, а Зеленский в большей степени — к другой. Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято пояснил политолог

Эксперт добавил, что Зеленский по-прежнему устраивает большинство западных партнеров. Однако, по мнению Дудчака, главу киевского режима подводят к состоянию "гнилого расшатанного зуба", который в любой момент можно легко удалить.

Ранее зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского ждет не менее печальная участь, чем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.