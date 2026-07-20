Эксперт Санджак: критика со стороны Кличко может угрожать власти Зеленского Эксперт Санджак: Кличко мог дать старт борьбе за смещение Зеленского

Москва20 июл Вести.Публичная критика кадровых решений главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может стать началом объединения политических оппонентов Зеленского и привести к попыткам его отстранения от власти. Такое мнение высказал турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак агентству РИА Новости.

Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти сказал он

По мнению Санджака, критика со стороны Кличко говорит о растущем расколе в украинской элите. Эксперт считает, что заявления мэра Киева могут подтолкнуть недовольных политиков к объединению, а усиление противоречий - привести к борьбе за перераспределение власти.

Ранее Кличко в интервью Handelsblatt раскритиковал решение Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Мэр Киева назвал этот шаг большой ошибкой и заявил, что такие перестановки вредят обороноспособности Украины.

14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло прекращение полномочий всего кабмина. 15 июля Федоров сообщил об уходе с поста министра обороны, после чего в ряде украинских городов начались протесты.

The New York Times писала, что после увольнения Федорова Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.