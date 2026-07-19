Москва19 июл Вести.Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Об этом градоначальник заявил в интервью газете Handelsblatt.

Кличко назвал это решение большой ошибкой Зеленского.

Я был шокирован приводит его слова газета

По словам Кличко, такие кадровые перестановки вредят обороноспособности Украины.

14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Это решение повлекло за собой прекращение полномочий всего состава кабинета министров.

15 июля Федоров сообщил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались протестные акции.

Газета The New York Times писала, что после увольнения Федорова с поста министра обороны Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.