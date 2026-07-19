Москва19 июлВести.Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Об этом градоначальник заявил в интервью газете Handelsblatt.
Кличко назвал это решение большой ошибкой Зеленского.
Я был шокированприводит его слова газета
По словам Кличко, такие кадровые перестановки вредят обороноспособности Украины.
14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Это решение повлекло за собой прекращение полномочий всего состава кабинета министров.
15 июля Федоров сообщил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде украинских городов начались протестные акции.
Газета The New York Times писала, что после увольнения Федорова с поста министра обороны Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.