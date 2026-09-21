Экс-генпрокурор Кравченко не вернулся на Украину из-за границы Бывший генпрокурор Украины Кравченко не вернулся из заграничной командировки

Москва21 сен Вести.Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, отстраненный от должности указом Владимира Зеленского, так и не вернулся из заграничной командировки, которая завершилась еще 18 сентября. Об этом рассказала местным СМИ представитель офиса Марьяна Гайовская.

По ее словам, Кравченко не явился на рабочее место после окончания официальной поездки. Несмотря на увольнение с должности генпрокурора, он продолжает оставаться прокурором офиса.

Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко — 18 сентября. По состоянию на 14.00 21 сентября он на работу в офис генерального прокурора не прибыл сказала Гайовская

Руслан Кравченко покинул территорию Украины в ночь на 14 сентября на служебном авто. Сам он заявлял, что находится "в зарубежной командировке".