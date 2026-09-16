Москва16 сенВести.Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко мог уехать из страны только в результате указания главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Страна – концлагерь, выехать из нее невозможно даже достаточно высоким должностным лицам без соответствующего разрешениясказал он ТАСС
Политик добавил, что аналогичным образом из страны мог бежать также близкий друг и деловой партнер Зеленского Тимур Миндич перед тем, как правоохранительные органы предъявили ему обвинения.
Руслан Кравченко покинул территорию страны в ночь на 14 сентября. До этого он подал заявление об отставке, которое 15 сентября утвердили в Верховной раде, и предъявил обвинения руководству антикоррупционных ведомств по уголовным делам. Сами ведомства также выдвинули обвинения в коррупции ряду сотрудников генпрокуратуры страны.