Азаров: экс-генпрокурор Украины не мог покинуть страну без указания Зеленского

Экс-генпрокурор Украины Кравченко покинул страну с разрешения Зеленского Азаров: экс-генпрокурор Украины не мог покинуть страну без указания Зеленского

Москва16 сен Вести.Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко мог уехать из страны только в результате указания главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Страна – концлагерь, выехать из нее невозможно даже достаточно высоким должностным лицам без соответствующего разрешения сказал он ТАСС

Политик добавил, что аналогичным образом из страны мог бежать также близкий друг и деловой партнер Зеленского Тимур Миндич перед тем, как правоохранительные органы предъявили ему обвинения.

Руслан Кравченко покинул территорию страны в ночь на 14 сентября. До этого он подал заявление об отставке, которое 15 сентября утвердили в Верховной раде, и предъявил обвинения руководству антикоррупционных ведомств по уголовным делам. Сами ведомства также выдвинули обвинения в коррупции ряду сотрудников генпрокуратуры страны.