Рада проголосовала за отставку бежавшего из страны генпрокурора Украины В Раде проголосовали за отставку генпрокурора Украины Кравченко

Москва15 сен Вести.Верховная рада проголосовала за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который ранее покинул территорию страны.

Согласно трансляции заседания парламента, которая ведется на YouTube-канале "Рада", за увольнение главы надзорного органа высказались 317 депутатов Рады. Ни один парламентарий не проголосовал против этого решения.

Перед заседанием Кравченко в своем Telegram-канале заявил, что на депутатов оказывается давление. Он призвал законодателей принимать решение самостоятельно.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП поступить аналогичным образом. В ответ на это Зеленский попросил Раду безотлагательно уволить его с должности.