В Верховной раде заявили о проблемах с властью в Киеве после побега генпрокурора Нардеп Безуглая: побег генпрокурора указал на проблему власти на Украине

Москва15 сен Вести.Побег генпрокурора Украины Руслана Кравченко, который покинул страну после обвинений со стороны антикоррупционных органов, указывает на проблему с организацией работы украинских органов власти, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Ситуация с генпрокурором разочаровала Безуглую.

Вся эта история с генпрокурором Кравченко в очередной раз показывает, что ставку нужно делать не на людей, которые клянутся вам в верности и обещают, что придут за каждым, а на институты отметила Безуглая

Кравченко написал, что покинул Украину. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил его от должности генерального прокурора.

Депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев подчеркнул, что отъезд Кравченко выглядит как бегство крыс с тонущего корабля на фоне коррупционного скандала и операции "Карфаген".