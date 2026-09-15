Азаров: Зеленский и его ближайшее окружение напрямую замешаны в коррупции

Азаров заявил о прямой причастности Зеленского к коррупции Азаров: Зеленский и его ближайшее окружение напрямую замешаны в коррупции

Москва15 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение напрямую замешаны в коррупции. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Так он в беседе с ТАСС прокомментировал скандал в офисе генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и его последующее бегство за границу.

Зеленский замешан в коррупции напрямую, его ближайшее окружение получило уголовные дела. Кто-то под арестом, кто-то находится под подпиской о невыезде, кто-то ходит с браслетом, бывший глава администрации ходит с браслетом по стране сказал Азаров

По его словам, коррупция на Украине стала системным явлением после государственного переворота 2014 года.

Кравченко накануне написал, что покинул Украину. После этого Зеленский отстранил его от должности генерального прокурора.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело обыски в кабинете Кравченко.