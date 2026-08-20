"Аккуратно серфит": что известно о судьбе Тимура Миндича, бежавшего в Израиль Журналист Пашков рассказал, могут ли Тимура Миндича задержать в Израиле

Москва20 авг Вести.Журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, где сейчас может находиться украинский бизнесмен Тимур Миндич, фигурант коррупционного дела, которого называют другом и "кошельком" главы киевского режима Владимира Зеленского, и могут ли его задержать.

10 ноября 2025 года антикоррупционное органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, были предъявлены обвинения. Он уехал с Украины в Израиль.

Он находился долгое время на территории Израиля. Здесь ли он сейчас, пока сказать невозможно, его достаточно давно никто не видел, а обретенный израильский паспорт позволяет олигарху и коррупционеру путешествовать примерно по 170 странам мира без визы. Так что вполне возможно, он может сейчас серфить, аккуратно скрываясь от органов правосудия сказал Пашков

Он подчеркнул, что связь Зеленского с коррупционными схемами очевидна, однако украинские власти не предпринимают никаких усилий для того, чтобы Миндич дал показания, подтверждающие это.

Посольство Украины, которое по любому другому поводу в Израиле ведет себя исключительно активно и даже радикально, в этом случае молчит. Никаких требований по выдаче своего согражданина, участника грандиозного коррупционного процесса местное диппредставительство Киева не дает и не предлагает. Так что в Израиле ждут развития этого процесса. И в случае необходимости, при получении определенного рода документов, израильские судебные органы и правовая система могут начать процесс задержания. И поставить вопрос об экстрадиции Миндича в Киев. Однако пока это дело стоит на мертвой точке отметил журналист

Антикоррупционные ведомства Украины 19 августа провели операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы офиса. Она заявила, что у нее дома прошли обыски.