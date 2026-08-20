Москва20 авг Вести.Журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, каким образом экс-заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, замешанная в коррупционном скандале, могла открыть банковские счета в Израиле.

Получить счет в Израиле иностранцу не просто сложно, а практически невозможно. Для этого надо получать специальную рабочую визу, аккредитовываться, для бизнесменов этот процесс еще более усложнен. Практически со стопроцентной вероятностью открывают счета только гражданам Израиля. Мне кажется здесь надо посмотреть, не является ли Ирина Мудрая гражданкой Израиля. И если так, то насколько глубоки и насколько давние ее связи с Миндичем и насколько давно действует эта преступная группа, которая продолжает грабить и бюджет, и народ Украины