Москва20 авгВести.Журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, каким образом экс-заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, замешанная в коррупционном скандале, могла открыть банковские счета в Израиле.
Получить счет в Израиле иностранцу не просто сложно, а практически невозможно. Для этого надо получать специальную рабочую визу, аккредитовываться, для бизнесменов этот процесс еще более усложнен. Практически со стопроцентной вероятностью открывают счета только гражданам Израиля. Мне кажется здесь надо посмотреть, не является ли Ирина Мудрая гражданкой Израиля. И если так, то насколько глубоки и насколько давние ее связи с Миндичем и насколько давно действует эта преступная группа, которая продолжает грабить и бюджет, и народ Украиныотметил Пашков
Антикоррупционные ведомства Украины 19 августа провели операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы офиса. Она заявила, что у нее дома прошли обыски.