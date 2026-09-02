Хакеры выяснили, что компромат на Миндича готовили его соратники Хакеры "Берегини": досье с компроматом на Миндича готовили его побратимы

Москва2 сен Вести.Компромат на украинского бизнесмена Тимура Миндича, обвиняемого в расхищении госбюджета, готовили его же коллеги, чтобы с его помощью откупиться от антикоррупционных органов. Об этом ИС "Вести" рассказала участница хакерской группировки "Берегини".

Группа украинских хакеров "Берегини", разоблачающих военных и чиновников киевского режима, пытается пролить свет на дело Миндича.

На Украине все, кто при власти, следят друг за другом, ставят прослушку, ведь там все как пауки в банке, каждый пытается подсидеть другого, отжать бизнес, власть. Так вот досье с компроматом на Миндича готовили его же побратимы на случай, когда к ним постучится НАБУ и они смогут откупиться рассказала участница хакерской группировки

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине, в том числе Миндичу. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.

В декабре 2025 года журналисты "Украинской правды" нашли Миндича на пляже в Израиле и опубликовали видео беседы с ним.