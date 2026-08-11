Москва11 авг Вести.Суд обязал Госбюро расследований Украины (ГБР) открыть дело о возможной подделке документов при получении диплома о профильном образовании главы Нацбанка Андрея Пышного. Об этом сообщил украинский экономист Борис Кушнирук на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

По официальным данным, Пышный получил в 2005 году высшее образование по специальности "Банковское дело" в Украинской академии банковского дела Нацбанка страны. При этом, обратил внимание Кушнирук, по документам Пышный перевелся в этот вуз с третьего курса филиала Университета современных знаний города Сумы. Именно факт обучения Пышного в Сумах Кушнирук и поставил под сомнение.

Он не учился в Сумском филиале Университета современных знаний. Однако на его имя заполнили протокол собеседования, учебную карточку и академическую справку с заведомо ложными данными. С помощью этого пакета он был зачислен сразу на четвертый курс Украинской академии банковского дела написал экономист

В связи с этим Кушнирук обратился в суд с требованием обязать ГБР провести расследование по этому факту, которое было удовлетворено 5 августа.

Заявление содержит достаточно сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления цитирует эксперт заключение суда

Ранее в своем Telegram-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил об уголовном деле в отношении бывшего и.о. гендиректора одного из государственных оборонных предприятий, подозреваемого в коррупции.

Позднее американское издание The National Interest высказало мнение, что коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО.