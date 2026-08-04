Бывший госсекретарь МИД Украины Баньков внесен в базу "Миротворца" Экс-госсекретарь МИД Украины Баньков внесен в базу украинского "Миротворца"

Москва4 авг Вести.Бывший госсекретарь МИД Украины Александр Баньков внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Кроме того, в базу сайта попал замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислав Фалюш.

"Миротворец" называет Банькова и Фалюша "мародерами" и обвиняет их в использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения во время конфликта с Россией.

Между тем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило группу людей во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины в хищении $824,5 тыс. пожертвований в поддержку Киева. Имена подозреваемых пока не раскрыты, но украинские СМИ полагают, что речь идет о Банькове.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что замглавы Хмельницкой областной военной администрации получал "откаты" за подписание контрактов на ремонт дорог. Украинские СМИ сообщили, что речь идет о Фалюше.

На прошлой неделе в список "Миротворца" попал гендиректор "ИКС Холдинга" и руководитель аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков.