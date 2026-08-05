Имя пострадавшего от взрыва главы "Уралдронзавода" нашли в базе "Миротворца"

Гендиректор "Уралдронзавода" Ткачук оказался в базе "Миротворца" Имя пострадавшего от взрыва главы "Уралдронзавода" нашли в базе "Миротворца"

Москва5 авг Вести.Имя генерального директора "Уралдронзавода", производящего дроны "Упырь", Владимира Ткачука числится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных интернет-портала.

Ткачук был внесен в базу в январе 2025 года. Модераторы сайта обвинили Ткачука, который ранее пострадал в результате взрыва автомобиля, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Также ему "инкриминируют" публичную поддержку России.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" было внесено имя гендиректора ИКС Холдинга" и руководителя аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексея Шелобкова. Его данные появились на странице ресурса после того, как "Бюро 1440" в конце марта вывело на орбиту спутники российской низкоорбитальной группировки "Рассвет".