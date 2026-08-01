"Овод": к покушению на Черезова могут быть причастны украинские террористы

Украину заподозрили в причастности к покушению на Черезова "Овод": к покушению на Черезова могут быть причастны украинские террористы

Москва1 авг Вести.В компании-производителе беспилотников "Овод" полагают, что к покушению на разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова могут быть причастны украинские террористические группировки. Об этом заявили в пресс-службе компании РИА Новости.

Связываем покушение на Андрея с его работой в зоне СВО. Андрей находился под персональными санкциями Европы и США, а также в "шорт-листе" украинских террористов отметили собеседники агентства

Они также назвали Черезова визионером с неуемной энергией. Именно поэтому, по их словам, украинские террористы на него покушались.

В компании уточнили, что в настоящий момент состояние бизнесмена оценивается как стабильное.