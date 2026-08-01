Врачи оценивают состояние главы компании по разработке БПЛА как стабильное После покушения состояние Андрея Черезова стабильное

Москва1 авг Вести.Состояние предпринимателя Андрея Черезова, на которого 29 июля в Туле было совершено покушение, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-производителя БПЛА "Овод".

Состояние предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова оценивается как стабильное, помощь после тяжелого ранения была оказана вовремя говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что жертвой покушения в подъезде дома в Туле стал руководитель компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрей Черезов.

По факту покушения возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные.