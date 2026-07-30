Разработчик дронов, на которого покушались в Туле, внесен в базу "Миротворца"

Бизнесмен, которого пытались застрелить в Туле, числится в базе "Миротворца" Разработчик дронов, на которого покушались в Туле, внесен в базу "Миротворца"

Москва30 июл Вести.Глава компании "Русская лаборатория воздушного транспорта", разработчик серии российских FPV-дронов Андрей Черезов, на жизнь которого в среду было совершено покушение в Туле, числится в базе данных украинского сайта "Миротворец", сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Украинский ресурс обвиняет Черезова в публичной поддержке РФ, нарушении госграницы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины отметили в агентстве

Преступление произошло 29 июля, в среду, на улице Михеева. Возбуждено уголовное дело. Киллер поджидал Андрея Черезова ночью в подъезде его дома — выстрелил три раза на лестничной площадке четвертого этажа. Шум услышала его супруга, открыла дверь и, увидев раненого мужа, вызвала скорую. Мужчину госпитализировали.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".