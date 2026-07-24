Москва24 июл Вести.Главнокомандующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр усилил меры личной безопасности и защиты своей семьи. Как выяснил RT со ссылкой на источник в силовых структурах РФ, причиной стало возбуждение против него в России уголовного дела о теракте. Бровди старается минимально пользоваться мобильной связью, опасаясь отслеживания его местоположения, и практически не выходит из защищенных командных пунктов.

Он понимает, что может быть ликвидирован как в результате точечного удара, так и другими методами отметил собеседник RT

Косвенным подтверждением служат вакансии, размещенные на официальных ресурсах подчиненных ему подразделений. С весны 2026 года там ищут полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. Бровди уже заочно приговорен в России к пожизненному сроку за теракт в Курской области, совершенный в 2025 году. Кроме того, Следственный комитет РФ завел на него новое дело - об организации атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая произошла 17 июня 2026 года в Брянской области.

По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, набор таких специалистов связан с попытками выявить агентов и предотвратить утечки. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков полагает, что полиграф используют и для отбора солдат, готовых выполнять преступные приказы. "В первую очередь они необходимы для подготовки террористических ударов. Они ищут тех, кто без сомнения будет атаковать гражданских. Пример - удар по колледжу в Старобельске", - заявил он.

Помимо специалистов по безопасности, в подразделения Мадьяра набирают авторов контента и пиарщиков - копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, режиссеров, видеографов и SMM-специалистов. Как пояснил депутат Госдумы Олег Матвейчев, они нужны для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков. По оценкам RT, совокупная аудитория соцсетей Мадьяра и связанных с ним платформ превышает 1,1 млн подписчиков, а вместе с официальными сообществами Сил беспилотных систем ВСУ - более 3 млн.

По подсчетам RT, только с 1 мая по июнь 2026 года жертвами действий беспилотных войск ВСУ стали свыше 500 мирных жителей, 57 из них погибли, среди пострадавших 42 ребенка, семеро скончались. За период с июля по сентябрь 2025 года от атак украинских дронов пострадали около 1,2 тысячи человек - такие данные приводил посол МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.