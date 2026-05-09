Москва9 мая Вести.Киев готов нанести удары по сибирским регионам России после истечения трехдневного перемирия. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

Он признался в своем Telegram-канале, что его подчиненные уже начали "праздновать парад заранее", организуя атаки на российские регионы.

Сибирь хоть и за [Уральскими] горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность написал Роберт Бровди (Мадьяр) в Telegram

Президент России Владимир Путин предложил Украине перемирие с 00.00 часов 8 мая по 10 мая. Затем, по предложению президента США Дональда Трампа, было согласовано продление перемирия в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне до 11 мая. Киев и Москва согласились обменяться во время перемирия пленными. Каждая из сторон подготовила списки на обмен по тысяче человек.

Командир украинского спецбатальона "Птицы Мадьяра" ("Птахи Мадьяра") выразил свое недовольство перемирием. Роберт Бровди заявил, что его операторы БПЛА ждут окончания трехдневного перемирия, но атак по РФ не прекращают. 9 мая атака пяти беспилотников ВСУ была отражена в Чечне. Над Орловской областью были сбиты десять украинских дронов.