Киев угрожает пролетом дронов над Москвой во время парада Победы Офис Зеленского угрожает пролетом дронов над Москвой 9 мая

Москва6 мая Вести.Киевский режим может устроить пролет дронов ВСУ над Москвой во время парада на День Победы. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева (признан в России иноагентом) заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Киев не планирует наносить удары по параду, но беспилотники ВСУ могут пролететь над парадом перед последующей атакой на другие цели.

Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу или уничтожать что-нибудь еще заявил Подоляк

Ранее Зеленский угрожал ударом ВСУ по параду Победы в Москве. Он заявлял, что 9 мая над столицей России могут пролететь украинские беспилотники.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что объявленное Зеленским перемирие 5 и 6 мая является игрой в КВН. Как отметил дипломат, Украина, объявившая о начале режима тишины с 6 мая, сама же его нарушила, атаковав российские регионы.