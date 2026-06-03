В подполье объяснили, почему командующий беспилотными войсками ВСУ еще жив Подпольщик Лебедев: командующий беспилотными войсками ВСУ прячется в Вене

Москва3 июн Вести.Командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, также известного под позывным Мадьяр, до сих пор не ликвидировали, поскольку он находится в Вене, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Так он прокомментировал вопрос, почему Мадьяра, как ответственного за теракты против российского населения, до сих пор не настигло возмездие.

Как его прибьешь? Он в Вене каву пьет, поэтому его не прибить так просто сказал Лебедев изданию "Царьград"

В январе Следственный комитет России заочно предъявил Бровди обвинение по 46 эпизодам преступлений, среди которых теракты, повлекшие гибель мирных граждан.

Бровди присоединился к ВСУ в 2022 году, где сформировал подразделение "Птицы Мадьяра". Основными задачами подразделения стали разведка, корректировка артиллерии и применение ударных дронов.