В базу украинского "Миротворца" внесли блогера Николая Василенко Блогера и бизнесмена Николая Василенко внесли в базу сайта "Миротворец"

Москва10 мая Вести.Блогера и предпринимателя Николая Василенко внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из опубликованных ресурсом данных.

Сайт обвиняет Василенко в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Как следует из материалов, поводом для внесения блогера в базу данных стал факт того, что он купил внедорожник для бойцов специальной военной операции.

Николай Василенко - бизнесмен и блогер, который стал популярен в социальных сетях благодаря своим видео, в которых он призывает подписчиков улыбаться, радоваться жизни и сохранять оптимизм. Пользователи прозвали Василенко "человеком-антидепрессантом".

Ранее в базу "Миротворца" внесли российскую актрису Валентину Рубцову.