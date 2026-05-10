Москва10 маяВести.Блогера и предпринимателя Николая Василенко внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из опубликованных ресурсом данных.
Сайт обвиняет Василенко в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Как следует из материалов, поводом для внесения блогера в базу данных стал факт того, что он купил внедорожник для бойцов специальной военной операции.
Николай Василенко - бизнесмен и блогер, который стал популярен в социальных сетях благодаря своим видео, в которых он призывает подписчиков улыбаться, радоваться жизни и сохранять оптимизм. Пользователи прозвали Василенко "человеком-антидепрессантом".
Ранее в базу "Миротворца" внесли российскую актрису Валентину Рубцову.