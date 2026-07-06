Москва6 июл Вести.Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Богуцкий, согласно данным на сайте, обвиняется в "разжигании межнациональной и межконфессиональной розни", в частности ненависти поляков к украинцам. Также создатели ресурса вменяют руководителю канцелярии президента Польши "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "участие в актах гуманитарной агрессии" против страны.

До этого между Польшей и Украиной вспыхнул конфликт из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присудить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). В Польше членов этого движения считают преступниками, которые ответственны за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тысяч поляков.