The National Interest: коррупция на Украине закрывает ей путь в НАТО Коррупция названа главным препятствием для интеграции Украины в НАТО

Москва8 авг Вести.Высокий уровень коррупции на Украине остается главным препятствием для ее вступления в НАТО и европейской интеграции. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Автор публикации напоминает, что кандидаты на членство в Североатлантическом альянсе должны отвечать жестким критериям, ключевым из которых является прозрачность государственного управления. Однако Украина продолжает удерживать статус одного из самых коррумпированных государств Европы, а скандалы с участием высокопоставленных чиновников продолжаются даже в условиях боевых действий.

Одним из последних примеров стал эпизод с экс-послом Украины в США Ольгой Стефанишиной. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ей обвинения по делу о хищении 2,5 млн гривен и незаконном присвоении государственной собственности. На фоне продолжающихся разоблачений доверие западных союзников к Киеву снижается, а перспективы интеграции страны в НАТО остаются неопределенными.