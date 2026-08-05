Обвинения в коррупции предъявляют экс-послу Украины в США Стефанишиной

Обвинения в коррупции предъявляют бывшему послу Украины в США Обвинения в коррупции предъявляют экс-послу Украины в США Стефанишиной

Москва5 авг Вести.Обвинения в коррупции предъявлены бывшему послу страны в США Ольге Стефанишиной, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции".

3 августа Стефанишину уволили с должности посла Украины в США. Она заявила, что решение об отставке – ее собственное.

В организации не уточнили, в чем именно обвиняется Стефанишина. В настоящий момент Высший антикоррупционный суд рассматривает меру пресечения для нее. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

По информации "Центра противодействия коррупции", Стефанишина не указала в декларации о доходах две квартиры и автомобиль Mercedes.

По данным издания Politico, Стефанишина фигурировала в нескольких расследованиях коррупции, начатых в 2019 и 2025 годах Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой.