Отставку Стефанишиной связали с расследованием сделки с недвижимостью FT: Стефанишина оставит должность из-за расследования сделки с недвижимостью

Москва13 июл Вести.Посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет свой пост из-за расследования, связанного с покупкой ее семьей квартиры в Киеве. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, правоохранительные органы проверяют обстоятельства приобретения семьей посла недвижимости в Киеве по стоимости существенно ниже рыночной.

При этом сама Стефанишина отвергает предъявляемые ей обвинения.

Ранее посол приняла решение покинуть службу. По данным украинских СМИ, Стефанишина подала в отставку по личным причинам.