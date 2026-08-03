Новым послом Украины в США может стать замглавы офиса Зеленского Палиса

СМИ узнали, кого Зеленский может назначить новым послом Украины в США Новым послом Украины в США может стать замглавы офиса Зеленского Палиса

Москва3 авг Вести.Заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Павла Палису рассматривают в качестве кандидата на пост посла Украины в США, заявил высокопоставленный источник в Киеве украинским СМИ.

К Палисе присматривались с точки зрения такой должности отметил источник

Советник по коммуникациям в офисе Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что Зеленский провел также встречу с бывшим премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Однако Литвин не привел подробностей встречи.

Зеленский подписал 3 августа указ об отставке посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Зеленский предлагал занять эту должность Свириденко, но она отказалась принять это предложение.

В качестве еще одного возможного кандидата на пост главы украинской дипмиссии рассматривали бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, который в итоге назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.