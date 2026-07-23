Зеленский предложил экс-премьеру Свидиренко стать послом в США после отставки

Зеленский предложил уволенной с поста премьера Свидиренко должность посла в США Зеленский предложил экс-премьеру Свидиренко стать послом в США после отставки

Москва23 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отправленной в отставку с поста премьер-министра Украины Юлии Свириденко должность посла страны в США.

По его словам, которые приводит агентство РБК-Украина, должность для секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова еще обсуждается.

Это не секрет, что я предложил Юлии Свириденко место посла в США сказал Зеленский

Свириденко возглавляла правительство Украины с июля 2025 года. Ее кабмин стал самым "короткоживущим" за последние шесть лет.

Юлия Свириденко заявила о своем уходе с поста украинского премьер-министра 12 июля. Она подчеркнула, что готова и дальше "служить украинскому народу".