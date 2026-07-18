Москва18 июл Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжает уговаривать бывшего премьер-министра Украины Юлию Свириденко отправиться в США в качестве посла. Об этом пишет Financial Times.

Источники газеты утверждают, что Свириденко уже отказалась от предложения, однако Зеленский настаивает. Издание уточняет, что в отношениях Украины и США наступает критический момент, когда необходимо четко выстроить взаимодействие с администрацией Трампа.

Ранее Свириденко была отправлена в отставку, а вместе с ней и весь кабинет министров. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник увидел в этом PR-ход офиса Зеленского. Так киевский режим надеется "остаться в белом", пока вся критика будет направлена на правительство.