Зеленский отправил в отставку посла Украины в США

Зеленский уволил посла Украины в США Зеленский отправил в отставку посла Украины в США

Москва3 авг Вести.Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Документ опубликован на сайте главы киевского режима.

Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки говорится в документе

Как ранее сообщала агентство "Интерфакс-Украина", Стефанишина решила покинуть дипломатическую службу по собственному желанию. Согласно данным инсайдеров, Зеленский остался удовлетворен ее работой на посту руководителя дипмиссии, однако личные причины побудили Стефанишину принять это решение. Отставка посла происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в Киеве.

Вакантное место украинского посла в Вашингтоне может занять бывший премьер-министр страны Юлия Свириденко. По версии депутатов Верховной рады, именно она должна сменить Стефанишину.