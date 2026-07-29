Зеленский отправил в отставку премьера Свириденко словами "тебе пора"

"Тебе пора". Зеленский отправил премьера в отставку двумя словами Зеленский отправил в отставку премьера Свириденко словами "тебе пора"

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего премьер-министра Украины Юлию Свириденко всего двумя словами. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации журналистов, Зеленский распрощался со Свириденко фразой "тебе пора", за что она на него глубоко обиделась.

[Свириденко] год пахала, искала деньги, выполняла все, что от нее требовали. А президент все равно просто сказал: "тебе пора" говорится в одной из публикаций

Юлия Свириденко возглавляла правительство Украины с июля 2025 года. 12 июля 2026-го она подтвердила, что уходит в отставку. Политик подчеркнула, что готова и дальше "служить украинскому народу". Причины отставки Свириденко не назвала.

В конце июля Зеленский заявил, что предложил Свириденко должность посла Украины в США. По данным СМИ, она ответила отказом.