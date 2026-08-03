Умерова могут назначить главой Службы внешней разведки Украины Умеров может возглавить украинскую Службу внешней разведки

Москва3 авг Вести.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может возглавить Службу внешней разведки, пишет РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Умерова планируют назначить главой Службы внешней разведки отмечается в сообщении

Как рассказал источник, в этом ведомстве есть база, чтобы "заземлить" всю работу по дронам, антибаллистической коалиции и подобным вопросам.

Это для Умерова естественная сфера – постоянные специальные международные контакты, внешняя деятельность, структура, объединяющая вооружение и международный трек заявил источник издания

Как отметили источники издания "Зеркало недели", назначение уже согласовано с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и позволит Умерову в дальнейшем возглавлять делегацию на мирных переговорах.

Ранее СМИ писали, что Умеров рассматривается как один из фаворитов на должность посла Украины в США.

Служба внешней разведки Украины остается без руководителя с января 2026 года.