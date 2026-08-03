Москва3 авгВести.Владимир Зеленский сообщил, что новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Зеленский в понедельник выступил на встрече с украинскими послами в Киеве.
Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименкоцитируют слова Зеленского украинские СМИ
Ранее Зеленский подтвердил назначение секретаря СНБО Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины.
Указы о назначениях Клименко и Умерова опубликованы в понедельник на сайте офиса украинского президента.