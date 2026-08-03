Секретарем СНБО Украины после ухода Умерова назначен экс-глава МВД Клименко Зеленский объявил, что назначает секретарем СНБО Игоря Клименко

Москва3 авг Вести.Владимир Зеленский сообщил, что новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

Зеленский в понедельник выступил на встрече с украинскими послами в Киеве.

Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко цитируют слова Зеленского украинские СМИ

Ранее Зеленский подтвердил назначение секретаря СНБО Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины.

Указы о назначениях Клименко и Умерова опубликованы в понедельник на сайте офиса украинского президента.