Зеленский намерен обсудить на СНБО подготовку к зиме

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить подготовку к зиме Зеленский намерен обсудить на СНБО подготовку к зиме

Москва3 авг Вести.Владимир Зеленский заявил, что собирает на этой неделе Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить подготовку к зиме, пишет издание РБК-Украина.

Зеленский сделал заявление на совещании с украинскими послами в Киеве.

На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются планы устойчивости для областей, для наших общин сказал Зеленский

Он отметил, что на основе этих данных будут даны задачи в сфере внешней политики.

В понедельник Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, а секретарем СНБО стал экс-глава МВД Игорь Клименко.

Ранее Украине предрекли серьезные риски зимой из-за сложностей с энергосистемой.