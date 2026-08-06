Москва6 авгВести.Украина с февраля 2022 года получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.
По словам Пышного, речь идет о средствах, направленных на поддержку государственного бюджета Украины. Он назвал объем полученного финансирования "колоссальной суммой".
Украина получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров [с 2022 года]написал Пышный в Facebook (запрещен в России)
Украина на протяжении последних лет формирует государственный бюджет с высоким дефицитом. Украинские власти неоднократно заявляли, что значительная часть бюджетных расходов покрывается за счет международной финансовой помощи.
Ранее бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что без внешнего кредитования страна не сможет поддерживать функционирование государственных институтов.