Глава Нацбанка Украины назвал сумму вложений Запада в бюджет страны Глава Нацбанка Украины Пышный оценил помощь Запада в 200 млрд долларов

Москва6 авг Вести.Украина с февраля 2022 года получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

По словам Пышного, речь идет о средствах, направленных на поддержку государственного бюджета Украины. Он назвал объем полученного финансирования "колоссальной суммой".

Украина получила около 200 млрд долларов прямого бюджетного финансирования от международных партнеров [с 2022 года] написал Пышный в Facebook (запрещен в России)

Украина на протяжении последних лет формирует государственный бюджет с высоким дефицитом. Украинские власти неоднократно заявляли, что значительная часть бюджетных расходов покрывается за счет международной финансовой помощи.

Ранее бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что без внешнего кредитования страна не сможет поддерживать функционирование государственных институтов.