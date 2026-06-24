G7 выдала Украине $45,5 млрд из доходов от активов РФ РИА Новости: G7 дала Украине $45,5 млрд за счет активов России

Москва24 июн Вести.Страны G7 предоставили Украине кредиты на общую сумму 45,5 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Согласно этим данным, указанного объема финансирование достигло к концу мая. Основная часть средств, 37,9 миллиарда долларов, была передана Киеву в 2025 году. Еще 6,6 миллиарда долларов Украина получила в 2026 году. Кроме того, в 2024 году США выделили Киеву кредит в размере одного миллиарда долларов.

Ранее евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле призвал Европу активнее участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта, а не финансировать военные усилия Киева.